『コーチバッグ C2835 チョーク ショルダーバッグ2WAYバッグ クロスボディ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 17時 18分に出品され03月28日 17時 18分に終了予定です。即決価格は9,653円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コーチバッグ ショルダーバッグ



★商品説明 ★



■商品番号：C2835

■カラー：チョークマルチ

■素材：PVCレザー

■サイズ ： 約横幅：25cm 高さ：16cm マチ：8cm ショルダー：126.5-145cm

■仕様 ：ダブルファスナー開閉正面：オープンポケット×1内部：オープンポケット×1●コーチの長財布が入ります

■状態：新品

■購入先：アメリカコーチアウトレット

■付属品：ケアカード、紙袋、保存袋など



★注意事項★



新品でも細かいキズや汚れなどがある場合がございます。気になる方はご遠慮ください。

もちろん、発送する前にはきちんと検品いたしますので、ご安心ください。

気になることががありましたら気軽に質問してください。

当方の出品ご覧頂まして本当にありがとうございます。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

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C2835

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ショルダーバッグ2WAYバッグ

クロスボディ