『【PRADA】テスートナイロン ハンドバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 53分に出品され03月28日 18時 53分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 母がミラノ本店で購入したバッグです。



目立った傷や汚れはございませんが、

持ち手の部分のみほつれがございます。



ギャランティーカードと、保存袋もお付けします。



旅行カバンにも最適です！

やや防水のため、ジムなどにもお使いいただけます。



ブランド品ですので、すり替え防止のため

返品、返金、クレームは受け付けておりませんので

ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【PRADA】テスートナイロン

ハンドバッグ