『NIXON ニクソン // ☆THE 51-30 CHRONO☆【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 46分に出品され03月28日 09時 46分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ニクソン 51-30 クロノグラフ



マットブラック×ゴールド



300m防水



逆回転防止ベゼル・ネジ込みリューズ



本体ケースサイズ : 51mm(リューズ含まず)



腕回りサイズ : およそ15〜18.5cmまで調整可能



こちらでサイズ調整してからの発送も対応します。



出品にあたり下記のメンテナンスをしています。

・新品電池交換

・防水パッキン(Oリング)を新品に交換

・ガラス内側も含め全体的なクリーニング



ベルトは使用によるスレはありますが、全体的に良い状態かと思います。





「ニクソン」や「テンデンス」などの時計が気に入っており、その他「WENGER」や「D&G」「ヴィヴィアン ウエストウッド」等色々と出品しています。



良ければ見て行って下さい。



出品物一覧はコチラ→#Marshall☆CREW



※ご質問・コメント・ご購入の際には、必ず自己紹介欄の確認をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ニクソン

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ NIXON

ニクソン

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☆THE

51-30

CHRONO☆