『ZARAダウンジャケット ダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 00時 43分に出品され04月12日 00時 43分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZARAのダウンジャケットになります。

XLサイズでダウンの買い替えのため出品いたします。



一年半くらい使用しましたが冬のみの使用で使用時にはクリーニングに出しておりました。



とても暖かく着やすいダウンジャケットになります。

ご覧いただきありがとうございます。



#ダウン #ダウンジャケット #ザラ #ZARA #zara #UNIQLO 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ZARAダウンジャケット

ダウン