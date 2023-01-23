『パナソニック 2チューナー ブルーレイレコーダー DMR-BRW510【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 07時 01分に出品され04月05日 07時 01分に終了予定です。即決価格は10,387円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 完動品 美品 パナソニック 500GB 2チューナー ブルーレイレコーダー 4Kアップコンバート対応 DIGA DMR-BRW510 貴重 レア ヴィンテージ



【状態】使用感が少ない非常にきれいなお品です。



【付属品】本体/説明書コピーCD一式/B-CASカード/HDMIケーブル/同軸アンテナケーブル/純正リモコン/電池



#あーちゃん

#パナソニック

#Panasonic

#ブルーレイレコーダー 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック