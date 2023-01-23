『ジューサー ナショナル MJ-A1 グリーン レトロ ガラス 受け皿 貴重【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 10時 54分に出品され05月11日 10時 54分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジューサー ナショナル MJ-A1 ライトグリーン レトロ ガラス 受け皿 貴重



今では手に入らない、とってもレトロなライトグリーンのナショナルのジューサーです 分解掃除も簡単です 長期保管品ですが、大切に使用していたため、目立つ傷もなくプラスチックの艶もあり、とにかくとってもキレイです 受け皿が厚い丈夫なガラス製でキッチンに相応しい清潔感があります



レトロ スローライフ ロハス な暮らしを目指している方にピッタリです



商品は、本体一式のみで、説明書はありません ご理解いただける方のご購入をお待ちしております



ご覧いただきありがとうございました 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 目立った傷や汚れなし