『美品◎NIKEスニーカー VAPORMAX 95 NEO TURQUOISE【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 08時 15分に出品され04月01日 08時 15分に終了予定です。即決価格は9,188円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【商品名】

ブランド: NIKE VAPORMAX 95 NEO TURQUOISE(ナイキ エア ヴェイパーマックス 95 ブラック/ネオ ターコイズ )

型番: AJ7292-002



【カラー】

ブラック ターコイズ



【サイズ】

29cm



【状態】

目立った傷や汚れはありません。

履き口に多少の毛玉があります。※写真12枚目

付属の箱はありません。

※あくまで一度人の手に渡ったものですので神経質な方はご購入お控えください。



1995年に誕生した「AIR MAX 95」と2017年に誕生した「AIR VAPORMAX」を融合したモデル「AIR VAPORMAX 95」の登場です。今作は2013年に発売された「AIR MAX 95"BLACK/NEO TURQ-WHITE(329393-042)」のアッパーデザインを採用し、ソールユニットは黒に仕上げアイコニックなオリジナルバージョンを踏襲し、大胆で斬新なシルエットに仕上げられています。





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メインカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 29cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 美品◎NIKEスニーカー VAPORMAX

95

NEO

TURQUOISE