『[リネーム] トートバッグ 合皮 PU 撥水 大容量 リネーム RTG30028【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 10時 30分に出品され03月29日 10時 30分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 神経質な方はご遠慮とご理解願います。

所々傷があります。

ご不明な点は、ご質問下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: リネーム カラー: ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ [リネーム]

トートバッグ

合皮

PU

撥水

大容量

リネーム

RTG30028