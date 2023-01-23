『IODATA DZ3200-C8G/ST PC4-3200 10個【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 09時 06分に出品され04月14日 09時 06分に終了予定です。即決価格は15,500円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>メモリー
|商品の状態:
|新品、未使用
東芝 MN08ADA400E/JP [4TB SATA600 7200]
¥ 10140
FFF SMART LIFE CONNECTED 内蔵型HDD 10TB
¥ 10140
6TB Seagate BarraCuda HDD ハードディスク
¥ 8190
BUFFALO OP-HD 交換用ハードドライブ OP-HD1.0T/4K
¥ 10530
DIGA 3TB増量修理交換用HDD DMR-BRT,BWT,BZT各品番用
¥ 7020
2.5インチ 500GB 640GB 750GB HDD 合計25個セット！
¥ 10842
Seagate ST4000VX000（HDD 3.5インチ 4TB）
¥ 11687
Seagate 8TB HDD SATA
¥ 8579
新品 未開封 Seagate ST8000DM004 8TB HDD シーゲート
¥ 10725
【稼働時間少】Seagate ST8000DM004 8TB 3.5インチHDD
¥ 10919
【新品未使用】WESTERN DIGITAL 8TB HDD 3.5インチ
¥ 10660
Seagate IronWolf 4TB NAS向け ほぼ新品
¥ 11700
HDD 8TB 正常判定 電源投入回数24回
¥ 10530
WesternDigital 3.5インチHDD 6TB WD60EZAZ-RT
¥ 8580
HITACHI DESKSTAR 7200RPM 64MB SATA3
¥ 8580
ジャンク品 Seagate Exos X18 3.5インチ 12TB内蔵HDD
¥ 11700
Seagate Barracuda 6TB 内蔵型HDD 使用時間短い
¥ 7800
6TB Seagate BarraCuda HDD ハードディスク
¥ 8190
落札価格15500円
156 入札履歴
終了
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