『GDC スタジャン 限定モデル 購入時59,400円 M 黒 メルトン生地日本製【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 18時 31分に出品され03月18日 18時 31分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SNOW MARK STADIUM JUMPER

購入価格59,400 円【税抜き】



Color : Black Only



大人気の「雪印スタジャン」



オールブラック、オールメルトンの数量限定商品



厚手で上質なメルトン生地は、肌触りよく程よい重みが高級感を演出させます。



Mサイズは174cm65キロで神サイズ感です。



多少の使用感はありますが大切に使用しておりました。



古着にご理解のあるかたのみご購入下さい。



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倖田來未 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジーディーシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GDC スタジャン 限定モデル 購入時59,400円 M 黒 メルトン生地日本製