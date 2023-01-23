『【美品】 Anker Liberty 4 NC ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから05月05日 21時 24分に出品され05月05日 21時 24分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3ヶ月ほど使用しました。

動作など特に問題ございません。



本体 + 付属充電ケーブル + 付属イヤーピース

を全て同梱致します。



＊出品したばかりですので、値下げは一旦お断りさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い