『23AW POLO RALPH LAUREN INTARSIA RL KNIT【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 18時 59分に出品され03月03日 18時 59分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【品名】

23AW POLO RALPH LAUREN INTARSIA RL KNIT



【カラー】

ネイビー



【サイズ】

Sサイズ 着丈:65.5㎝ 肩幅:44㎝ 身幅:51.5㎝ 袖丈:62㎝



【購入先】

大手ブランド店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）での購入で、鑑定済商品です。



【商品状態】

目立った傷や汚れ等はありません✨



他の商品はこちら→ #ＴＡＲＯの商品リスト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 23AW

POLO

RALPH

LAUREN

INTARSIA

RL

KNIT