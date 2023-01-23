『Chromebook CM30 Detachable【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 18時 59分に出品され03月22日 18時 59分に終了予定です。即決価格は11,600円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 付属品は本体、キーボード、背面のスタンド、タッチペンです。



箱、説明書、充電器、ケーブルはありません。



動作は正常です。

約1年使用している為、神経質な方はご注意下さい。



auで一括購入してます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Chromebook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし