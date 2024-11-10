『総柄 幾何学模様 バロック柄 ヨーロピアン デザイン 長袖シャツ レトロ古着【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 14時 03分に出品され03月07日 14時 03分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〚商品詳細〛



«コンディション»

⇒A(状態良好)

S:新品未使用,タグ付き,デッドストック

A:通常の古着位の使用感で状態良好

B:着用には問題は無いが目立つ使用感やダメージがある状態



«サイズ詳細»

表記:M

着用感:L

→着丈:78cm

→肩幅:50cm

→身幅:60cm

→袖丈:58cm



※着用感は当社独自基準による参考サイズです。

※測定値の若干の誤差はご了承ください。



«素材»

⇒記載無し(ポリエステル)





«発送・送料について»

⇒基本的にお支払い確認日の2~3日後に発送させていただきます。

⇒梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。



20241110 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 総柄

幾何学模様

バロック柄

ヨーロピアン

デザイン

長袖シャツ

レトロ古着