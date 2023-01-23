『valentino ヴァレンティノ ガラヴァーニ セカンドバッグ レザー 訳アリ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 09時 19分に出品され04月01日 09時 19分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品内容】

valentino ヴァレンティノ ガラヴァーニ セカンドバッグ レザー

【訳アリ】＊内側にMAYUMI・K と名前の刻印あり



【コンディション】

外側スレキズ角スレございます。ジッパー金具部分すれさびございます。内側は比較的綺麗な状態です。【訳アリ】＊内側にMAYUMI・K と名前の刻印あり

中古品ですので写真の状態をよくご覧ください。



【サイズ】

縦約16.5cm×横約24cm×マチ約6.5cm

ジッパー飾り部分：約16cm

多少の誤差はご了承くださいませ！



【ポケット】

外側：ジッパー付きポケット×1

内側：ジッパー付きポケット×1



【付属品】

なし



●●●正確な情報を記載するため努力していますが、人間がやることでして記載のミスがある場合もあります。商品が届いてから記載と相違する場合返品をお受けしていますが、完璧を求めている方はご購入をご遠慮いただけますようお願い申し上げます。●●●





【仕入先】

ブランドオークションサイト

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品



【ご購入前に】

こちらで掲載しております商品はすべて中古引取り品を掲載しております。商品ついては検品して発送しておりますが、新品同等の保証は出来かねます。あらかじめご了承の上ご購入をご検討いただければと思います。



【その他】



★写真の状態をよくご覧の上ご購入ください。

★梱包と発送は、新聞紙、プチプチなどの緩衝剤で、型崩れ対策を行い発送させていただきます。

カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ヴァレンティノガラヴァーニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ valentino

ヴァレンティノ ガラヴァーニ セカンドバッグ レザー 訳アリ