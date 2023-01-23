『【未使用】ルイヴィトン モノグラム ペガス・レジェール ビジネス 55【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 14時 49分に出品され03月03日 14時 49分に終了予定です。即決価格は209,760円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ペガス・レジェール ビジネス 55

スーツケース キャリーバッグ トロリー





- ブランド: Louis Vuitton

- 素材: レザー

- デザイン: モノグラム

- サイズ: 約 55cm x 37.5cm x 22cm

- ハンドル長さ: 約56cm

- 重: 3.9kg



- 購入国: フランス

- 製造番号: DR1176





機内持ち込みサイズ（航空会社により異なります）



- ポケット: 外側ポケットあり

- ジッパー: ダブルジッパー

- キャスター: 2

- 金具:ゴールド

- 付属品: ネームタグ、キー、パドロック

本体カバー、ガーメントカバー、ハンガー



【注意】

ネームタグに水がかかったような跡があり。

内部ポケットのブランドロゴのレザー部分にも同様に水が付いたような跡があります。

写真8枚目、9枚目をご参照ください。







〜状態：未使用〜



未使用ですが、新品ではありません。

自宅保管でしたので細かいことを気になさる方はご遠慮ください。

室内でのみキャスター使用なのでキャスター部分の汚れはほとんどないと思います。





ご質問などあればお気軽にメッセージください。

ご希望があれば詳しい写真も新たに撮影します。



ご購入後のトラブルを避けるため、よくご覧になってご納得いただいた上でご購入くださいますようお願いいたします。





ペット無し、

喫煙無しです。

柔軟剤などの香りのものは使用しておりません。



カラー···ブラウン



キャリーケースサイズ···S(〜3泊)



特徴···機内持ち込み可（航空会社による）







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カテゴリ ファッション

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バッグ タグ 【未使用】ルイヴィトン

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55