『【未使用】ルイヴィトン モノグラム ペガス・レジェール ビジネス 55【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 14時 49分に出品され03月03日 14時 49分に終了予定です。即決価格は209,760円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ルイヴィトン
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¥ 10855
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¥ 9360
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¥ 12870
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落札価格209760円
453 入札履歴
終了
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