『鑑定済✨ ルイヴィトン タイガ ポルタブル ジベシエール ガーメントバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 55分に出品され03月14日 16時 55分に終了予定です。即決価格は15,180円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ショルダー バッグ シリアル メンズ ビジネスバッグ ビジネス 出張 旅行 ガーメント キャリアー



●LOUIS VUITTON

ルイヴィトン

タイガ

ポルタブルジベシエール

M30692





ルイヴィトンの男性から絶大な人気を誇るタイガシリーズ、

ポルタブル ジベシエール ガーメントバッグです。



レザーハンドル付きのヴィトンのガーメントケースで、吊り下げる金具もついているので、 出張や旅行に大活躍します。重量重め(3.27kg)なのでご確認ください。





●サイズ

横幅 約58cm

縦 約42.5cm、広げると90.5cm、三つ折り時は36cm

厚み 約10cm

ショルダーストラップ 最大120cm

斜めがけ、肩掛け可

※平置き採寸。誤差はご了承下さい



●ポケット

裏側に1つ、

内側に5つ



●カラー

アルドワーズ(ダークグレー、黒系)

エピセア(深緑)



●付属品

ヴィトンの純正ハンガー×2



社外品のショルダーストラップ

ショルダーストラップは社外品です。ビジネスバッグに広く使えるタイプでキャンバス製、新品未使用です。幅3.8cmで、肩に食い込みづらく使いやすいと思います。





●商品状態

目立つダメージや汚れはなく全体的に綺麗なお品です。

タイガ特有の色がわりあり。製造上の接着剤に軽いベタつき感がありますが使用時に気になるほどではありません。金具に小傷、吊り下げ金具に僅かなサビがあるのでお安く出品します。

ファスナー動作はスムーズで、まだまだお使いいただけるお品です！





・商品に納得した上で購入お願いいたします

・写真、カメラ、端末、発色等により商品の色が多少違って見える場合がありますのでご注意下さい



・24時間以内に発送します！



カラー...グリーン



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 鑑定済✨



ルイヴィトン

タイガ

ポルタブル

ジベシエール

ガーメントバッグ