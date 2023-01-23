『レリアンのダウンコートです。【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 07時 57分に出品され04月06日 07時 57分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 母からの委託品です。

喫煙者はいませんがタンスの匂いがします。ほとんど着ていない衣類がほとんどです。素人が検品採寸している為見落としがあるかもしれません。発送は小さく畳んで発送致します。シワ等ご了承頂けますよう宜しくお願い致します。買って満足する母なので、ほとんど着用してないお洋服達です。気に入って頂ける方に大切に着て頂きたく出品しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: レリアン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ レリアンのダウンコートです。