『ACGナイキNIKE Tシャツセット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 23時 52分に出品され04月20日 23時 52分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セット売りのみ



短時間を数回着用しましたが美品です。



商品の状態はあくまでも素人目線ですのでご理解の上、購入お願いします。また、発送は送料込みのためコンパクトな簡易包装になりますので合わせてご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ACGナイキNIKE

Tシャツセット