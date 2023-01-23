『Supreme Sweatshirt Vest ホワイト ベスト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 26分に出品され03月24日 06時 26分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

Supremeはストリートファッションの象徴であり、独自のデザインと高品質な素材で知られています。このベストは、そのブランドのアイコニックなスタイルを体現しています。



【デザインと快適さ】

ホワイトのVネックデザインは、カジュアルなコーディネートに最適です。柔らかい素材感が特徴で、着心地も抜群です。シンプルながらも存在感のある一着です。



【スタイルの幅広さ】

このベストは、レイヤリングにも適しており、他のアイテムと組み合わせやすいです。季節を問わず活躍するアイテムとして、ワードローブに加える価値があります。



- 色: ホワイト

- ブランド: Supreme

- タグ: Supreme

- デザイン: Vネック

- タイプ: ベスト



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

Sweatshirt

Vest

ホワイト

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