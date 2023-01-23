『美品 希少WAREHOUSE (ウエアハウス) ハワイアンシャツ（半袖）M〜L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 04時 19分に出品され03月29日 04時 19分に終了予定です。即決価格は9,438円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 レア WAREHOUSE (ウエアハウス) ハワイアンシャツ（半袖）

サイズ : M

※表記はMですが、Lサイズの方でも問題なく着用できます。



美品

WAREHOUSE

ウエアハウス

LAND OF ALOHA

レーヨンハワイアンシャツ

メンズ Mサイズ

「WARE HOUSE」 LAND OF ALOHAの

ハワイアンシャツです。

サイズはゴールデンサイズのM、

ポケットもしっかりと柄合わせされ、

ボタンはココナッツボタン、

忠実に再現されたヴィンテージ復刻のアロハシャツです。

ウエアハウス初期の頃に発売された希少なお品です。

またお店のディスプレイや観賞用にもオススメです。

着用回数も少ない美品になります。

※ヨゴレやダメージもなくまだまだご着用いただける雰囲気のあるキレイなお品ですが、used品、素人保管のご理解の上ご購入ください。

※メーカーやブランド、素材によってサイズ感が異なりますので実寸サイズもご参考になさってください。

折りたたんでの発送となりますので、たたみシワ等が気になる方はご遠慮ください。

●カラー ホワイト&柄

●サイズ表記 M

●平置き実寸サイズ(素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください)

着丈 約68.5cm

身幅 約53cm

肩幅 約45cm

袖丈 約24cm

●レーヨン100％

●ココナッツボタン

●日本製 / MADE IN JAPAN

※採寸、カラー、撮影色味、見識などが多少異なっている可能性もあります。個人購入保管となりますので詳細なご指摘、完璧な商品をお求めの方は店舗での新品購入をおすすめいたします

※必ず状態は画像にてご確認ください



保管、発送時の折りシワ等はご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウエアハウス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品

希少WAREHOUSE

(ウエアハウス)

ハワイアンシャツ（半袖）M〜L