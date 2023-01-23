『BuZz ricsons バズリクソンズ MA1 定番人気モデル 復刻【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 18時 47分に出品され03月31日 18時 47分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最終値下げ済み、



プロフ必読、商品説明に記載してある分かりきった質問はスルー致します、（色は何色ですか？とか），購入する気の全く無いいいね不要



バズリクソンズの復刻MA1フライトジャケットになります、



フロントジップと腕のミニポケットのジップのつまみが有りません、画像参照

開閉は出来ます、

先っちょの紐見たいのは有ります、



ボディは目立つような傷、汚れも無く、リブも虫食い，毛玉など無く綺麗な状態です。



色褪せなどもございません。



サイズLカーキ 人気モデル

身幅60 着丈62 素人採寸なのでご了承下さい



薄いモスグリーンぽい色で、かっこいいです、重厚でこれぞ本格MA1という感じです、



状態判断はあくまでも自分の主観での判断なので、古着、ヴィンテージをよく理解していない方はご購入お控え下さい。



細かい使用による薄い汚れ小傷などは、探せばあるとは思うので、ご了承下さい。



個人的には、ジップさえ気にならなければ、状態の良い大変お買い得な物だと思います、



カラー···カーキ/オリーブ



人気モデル···MA-1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バズリクソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BuZz

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