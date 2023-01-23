『【美品】PORTER タンカー ウエストバッグ ショルダーバッグ ボディバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 21時 25分に出品され04月25日 21時 25分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER タンカー ウエストバッグ ボディバッグ ブラック



即購入OKです。



サイズ（相当）

幅 ￼27cm

高さ 18cm

マチ 12cm

多少の誤差は予めご了承ください。



ベルトの金具に変色ありますが、その他目立った傷や汚れなく綺麗な状態です。写真の内容が全てになります。

簡易包装小さくしての発送になりますので、ご了承ください。

※見落としがある場合も御座いますので、ご理解頂ける方の購入をお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】PORTER

タンカー

ウエストバッグ

ショルダーバッグ

ボディバッグ