『FREITAG フライターグ F41 HAWAII FIVE-Oメッセンジャー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 01時 11分に出品され03月20日 01時 11分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 中古購入後あまり使用せず飾っていました。

使用される方にお譲りしたく出品します。



【ブランドの特徴】

FREITAGはリサイクル素材を使用したバッグで、環境に配慮したファッションを提供しています。各バッグはユニークなデザインで、同じものは二つとありません。



【デザインと機能性】

このメッセンジャーバッグは、シンプルでありながらスタイリッシュな外観を持ち、日常使いに最適です。調整可能なストラップにより、快適な持ち運びが可能です。



【状態】

小さな角スレありますが、全体的に良好な状態です。FREITAGのバッグは耐久性が高く、長くご使用いただけます。



- ブランド: FREITAG

- 色: 赤

- デザイン: メッセンジャーバッグ

- ダメージ: 角スレ

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ FREITAG

フライターグ

F41

HAWAII

FIVE-Oメッセンジャー