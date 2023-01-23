『Nike Air Jordan 1 EASTSIDEGOlF 28cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 01時 07分に出品され03月05日 01時 07分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|28cm
|ブランド:
|エアジョーダン
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落札価格8580円
513 入札履歴
終了
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