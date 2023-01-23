『Nike Air Jordan 1 EASTSIDEGOlF 28cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 01時 07分に出品され03月05日 01時 07分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【特別なデザイン】

このAir Jordan 1は、特別な「CHANGE.」のデザインが施されています。1985年に製造されたこのモデルは、スニーカーコレクターにとって貴重な一足です。



【色と素材】

黒と緑のコンビネーションが特徴で、アッパー部分はレザー素材で作られています。耐久性があり、スタイリッシュな外観を持っています。



【ソールの特徴】

緑色のソールは、Nikeのロゴがデザインされており、しっかりとしたグリップを提供します。



イーストサイドゴルフの別注になります。

ラウンドでは使用せず打ちっぱなしでのみ履いてました。

アッパーは綺麗ですが左足のソールが一部剥がれてしまっているため格安で販売いたします。



引っ越しをした都合で箱を破棄してしまったため本体のみの発送となります。



- ブランド: Nike

- モデル: Air Jordan 1

- 色: 黒/緑

- ソールの色: 緑

- ソールのデザイン: Nikeロゴ付き

サイズ us10 28cm



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 28cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Air

Jordan

1

EASTSIDEGOlF

28cm