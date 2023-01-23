『ザネラート ポスティーナ ハンドバッグ 2way ターンロック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 11分に出品され03月28日 04時 11分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品は【⭐️お値引き可能⭐️】です！

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取扱商品は全て鑑定済みの商品で、万が一正規品でない場合はご返金可能ですのでご連絡下さい。



✅️商品内容

-§ ブランド §-

ZANELLATO（ ザネラート ）



-§ アイテム §-

ハンドバッグ ショルダーバッグ

肩掛け 斜め掛け



-§ 特徴 §-

ポスティーナ

2way ターンロック



-§ サイズ詳細(cm) §-

縦 17 ×横 29 ×マチ 13

※多少誤差あります。



-§ 素材 §-

レザー



-§ カラー §-

ピンク 写真1枚目の色が実物に近いです☆



-§ 付属品等 §-

ショルダーストラップ



✅️商品の状態

ヨゴレやスレ等がありますが、その他全体的に目立った傷や汚れ等が少なく、使用上は問題ないと思います！



-§ 外側 §-

角スレ、多少の傷がありますがその他全体的に目立った傷や汚れ等は少ないです！



-§ 内側 §-

写真18枚目の汚れがありますが、その他全体的に目立った傷や汚れ等は見受けられません☆



※写真や質問にて商品状態をご確認下さい。



✅️購入元

・日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

・古物市場

・大手ブランド買取店

取扱商品は全て鑑定済みの商品ですので、

ご購入のご検討よろしくお願い致します♡



✅️配送

商品をプチプチで包み、袋や段ボールで梱包して配送致します♡



✅️返品について

正規品のみ取り扱っており、万が一正規品でない場合はご返金可能ですのでご連絡下さい。



"We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase."

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⚠️購入前にはちさん夫婦からお願い⚠️

その他の詳細はプロフィール情報に記載していますのでご確認下さい。



No.2406-046 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ザネラート

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ザネラート

ポスティーナ

ハンドバッグ

2way

ターンロック