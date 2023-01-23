『【新品未使用】 innovator スーツケース INV60【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 10時 51分に出品され03月27日 10時 51分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】 innovator スーツケース INV60



先月購入しましたが、思っていたよりも小さく、

1サイズ大きいものを購入し直したため、

こちらは未使用のまま出品致します。



付属のカバーをかけて、届いた時の段ボールに入れて(写真8枚目)の状態で発送します。

新品未使用ですが、サイズ確認のために開封してしまいましたので、気になる方は購入をお控えください。



品 番 : INV60

サイズ : H65 x W42.5 x D29 cm（Total : 136.5 cm）

無料預入受託サイズ



容 量 : 62L

重 量 : 約4kg

カラー : ダークネイビー(Dark Navy)



キャリーケースサイズ···M(3〜7泊)

特徴···ハードケース,TSAロック付き



特徴···TSAロック付き



キャリーケースサイズ···M(3〜7泊) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【新品未使用】 innovator

スーツケース INV60