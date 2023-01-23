『【新品】Haglofs Finch Proof Jacket black L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 18時 39分に出品され03月24日 18時 39分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき誠にありがとうございます。



Haglofs Finch Proof Jacketとなります。



カラー ブラック

サイズ L（肩幅50身幅63袖丈73着丈79）

定価 39,600円



今年正規店で購入し、そのまま保管しておりました。未使用ですので目立ったキズ汚れはございません。これからの季節に如何でしょうか。



断捨離のため泣く泣く出品致します。



新品ではございますが、個人保管であることご理解いただける方に購入いただきたく存じます。



よろしくお願い致します。



こちらは2.5レイヤーの、優れた防水性・防風性・透湿性・軽量性を備えた

柔らかく動きやすいオリジナルの防水素材PROOF ™２レイヤーを採用した、防水ジャケット。

両脇には素早く熱気を逃がしてくれるベンチレーションを配置。

スノーシューハイクやライトなアウトドアシーンで使いやすいモデル。

表地のマットな仕上がりはデイリーにも馴染みやすいデザインになっています。



・表地にはリップストップ加工を施したリサイクルポリエステルを使用

・PFCフリー DWR 処理を施した 2 層構造の PROOF ™を防水素材に採用

・耐水圧：20,000mm

・透湿性：15,000g/㎡/24h

・ジッパー付きベンチレーションを配置

・ジッパー付きハンドポケット2つと胸に１つポケットを配置

・調整可能なフード

・調節可能な袖口と裾

・Bluesign® 承認済み



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】Haglofs

Finch

Proof

Jacket

black

L