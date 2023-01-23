『バドミントンラケット 2本セット3UG5【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 04時 42分に出品され03月10日 04時 42分に終了予定です。即決価格は24,225円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アストロクス77プロ2本 3UG5

4か月前ほどに購入し、シングル用として使ってました。

傷もなく、新品と同様なぐらい綺麗だと思います。

ガット、グリップは外します。



※フリマアプリであれば少し安くなっています。



気になることがあれば、メッセージお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: 目立った傷や汚れなし