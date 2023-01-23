『★お得★マザーズバッグ 兼 トートバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 05時 49分に出品され05月01日 05時 49分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！



この商品は 今年の春頃に購入しました。

マザーズバッグとして使用しようと思いましたが

他のバックを頂いたので こちらは出品いたします。

サイドポケットには ペットボトルなどの

保冷収納がついています。

とても 収納性が高い物になっています。

1回のみ使用。



カラー:ブラック



定価 ¥20,000程



気になればお気軽にお問い合わせ下さい( ¨̮ )

即購入 無断購入 OKです○



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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