『BALENCIAGA バレンシアガ エブリデイ 2wayトートバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 05時 58分に出品され04月20日 05時 58分に終了予定です。即決価格は21,350円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 お値下げ交渉をされる場合は、

【フォロー】していただくことと、

スムーズなお取引のため

【ご希望の価格を添えてコメント】してください！







◆状態

ハンドバッグ持ち手部分に擦れ、表面剥がれがあります。

底面角、底面に擦れと汚れがあります。

中はやや使用感、汚れがございます。

ポーチ表面に白い擦れ汚れがございます。

なるべく分かりやすくお写真に収め、

細かく情報をお伝えできるようにしていますが、

中古品となりますので

ご理解いただけます様よろしくお願い致します。







◆サイズ

縦26cm

横約底面24cm

上部約30cm

マチ約14cm





◆付属品

ショルダーストラップ

付属ポーチ





◆色

バッグ本体、グレー

ポーチ、黒





◆購入元

大手オークションサイト

鑑定済みの正規品です。

万が一偽物だった場合は返品対応いたします。

詳しくはプロフィール欄をご覧ください。





◆配送について

簡易梱包にて1〜2日にて発送いたします。

仕事の都合により遅れる

場合もございますのでご了承ください。

大雨や雪の場合も、発送が遅れることがあります。

状態に関してご質問ございましたら

お気軽にコメントしてください。





#ショルダーバッグ

#ハンドバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BALENCIAGA

バレンシアガ

エブリデイ

2wayトートバッグ