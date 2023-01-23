『★ NIKE ナイキ 90S USA製 白タグ リンガー 配色 半袖 Tシャツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 11分に出品され03月28日 22時 11分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★ NIKE

90S tシャツ



・サイズ M

（cm）

肩幅︰約50

身幅︰約54

着丈︰約69

袖丈︰約18

素人採寸なのでご了承下さい。



・カラー グレー ネイビー

•USA製 アメリカ製

•コットン100%





・状態

目立つ傷汚れはありませんが、中古品特有の風合いございます。

中古品と御理解頂ける方のみお願い致します。







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ご覧頂きありがとうございます(*^^*)

即買いokです〜

お求めやすい価格にて出品の為、

大幅な価格交渉はお控え願います。



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T 2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ★

NIKE

ナイキ 90S

USA製 白タグ リンガー 配色 半袖 Tシャツ