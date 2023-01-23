『COACH ボストンバッグ 黒 レザー ストライプデザイン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 01時 50分に出品され04月09日 01時 50分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 型番H1361-F70561

本革のボストンバッグです。

ほとんど使用しませんでしたので状態は良いと思います。



【ブランド】

このボストンバッグは、COACHの高品質なレザーを使用しており、耐久性とスタイルを兼ね備えています。



【デザイン】

シンプルで洗練された黒のボディに、ストライプデザインがアクセントとなっており、どんなシーンにもマッチします。



【機能性】

取り外し可能なストラップが付いており、ショルダーバッグとしても使用可能。旅行や日常使いに最適なサイズです。



- ブランド: COACH

- 色: 黒

- 素材: レザー

- スタイル: ボストンバッグ

- ストラップ: 取り外し可能

- デザイン: ストライプデザイン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ COACH

ボストンバッグ

黒

レザー

ストライプデザイン