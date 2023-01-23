『極上品 ORVIS スエードジャケット G9 ショート丈 キャメル L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 22時 46分に出品され04月16日 22時 46分に終了予定です。即決価格は18,050円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フォローで値下げ交渉◎



サイズ表記 L

身幅 67cm

着丈 69.5cm

裄丈 91cm

シルエット ショート丈/ボックス型



状態 AB



ORVISのレザージャケット。

スエード素材のハリントンジャケットです。

裏地はブラックウォッチ調のチェック柄。

質感やシルエットなど本家のBARACUTAにも劣らない一着です。



ORVIS / オービス / G9 / ハリントンジャケット / ドリズラージャケット / スエード / ショート丈 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: オービス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極上品

ORVIS

スエードジャケット

G9

ショート丈

キャメル

L