『【PORTER/ポーター】MADISON MAIL BAG BLACK吉田カバン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 56分に出品され03月12日 11時 56分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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PORTERのMADISON MAIL BAG（マディソン メールバッグ ）になります。



表層は厚手のキャンバス地でかなり丈夫な作りをしており、ポイントに皮革を使用しています。無骨ですがどこか上品さもある、そんなメッセンジャーバッグです。



高さ31cm

幅36cm

マチ17cm

※素人採寸のため若干の誤差はご了承ください。





ご検討よろしくお願いいたします。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【PORTER/ポーター】MADISON

MAIL

BAG

BLACK吉田カバン