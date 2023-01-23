『本塩沢 やまだ織 136色 単衣 居敷当付き パールトン加工【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 22時 08分に出品され03月07日 22時 08分に終了予定です。即決価格は108,420円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
4684 チェック 黒 名古屋帯 正絹 小紋 紬
¥ 9620
付下げ 京友禅作家 松井青々 木目柄に花模様 吾木香色 K-3842
¥ 11900
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綿 浴衣 反物 竺仙 コーマ地 白地 訳あり品
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手織牛首紬 全通袋帯
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唐織 菊青海波 白×金 正絹 六通 袋帯 フォーマル
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美品 正絹 着物“やさしい陽だまりが零れるさり気なく粋な和姿”紬 F-2
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みよちゃん 様 ご専用です
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植物模様が織られた袋帯 着物
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小紋 紋意匠 市松 伊と幸 正絹 反物
¥ 21750
c-770 袋帯 六通 龍 鳳凰
¥ 12610
振袖 正絹 華やか上品な染め ガード加工 G-908
¥ 9204
落札価格108420円
781 入札履歴
終了
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