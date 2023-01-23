『本塩沢 やまだ織 136色 単衣 居敷当付き パールトン加工【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 22時 08分に出品され03月07日 22時 08分に終了予定です。即決価格は108,420円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



本塩沢の単衣、居敷当付き、パールトン加工済み。



生成り地に、136色の細かな亀甲絣が流れるような曲線で織り込まれていて、とても素敵なお品です。



着物を始めた頃、はじめての単衣として誂えたのですが、手入れのしやすい麻や綿ばかりに手が伸びてしまって、結局一度しか着ていません。

まだまだ暑い今日この頃、せっかくなのでどなたか活用いただける方に…



背身丈 160センチ

裄 69センチ(肩幅35.5センチ)

前幅 23.5センチ

後幅 29センチ



あくまで中古のお品であることをご了承ください。



ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 本塩沢

やまだ織

136色

単衣

居敷当付き

パールトン加工