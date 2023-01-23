『マビック/コスミックボア 26.0cm blk/blk/blk【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 08時 06分に出品され03月30日 08時 06分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品ですが、保管期間が長いためシューズや外箱にスレなどがあります。



種類...ビンディングシューズ



性別...ユニセックス



サイズ...26cm



ジャンル...ロードバイク 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マヴィック

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

ウェア タグ マビック/コスミックボア 26.0cm





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