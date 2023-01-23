『Louis Vuitton モノグラム ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 07分に出品され03月12日 15時 07分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 紐の部分は少し劣化が見られます。

無料査定では、中身は少しシミなどございますが、状態は良いとのことでした。





【ブランドの魅力】

ルイ・ヴィトンは、ラグジュアリーなファッションブランドとして知られ、特にそのモノグラムキャンバスはアイコニックです。このバッグは、スタイリッシュでありながら実用的なデザインを提供します。



【機能性】

ショルダーバッグとしてのデザインは、日常使いに最適です。ダブルジッパーにより、収納が簡単でアクセスもスムーズです。必要なアイテムをしっかりと収納できます。



【スタイル】

ブラウンの色合いとLVロゴが特徴的で、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルにマッチします。どんなシーンでも活躍するアイテムです。



- ブランド: Louis Vuitton

- 色: ブラウン

- 素材: モノグラムキャンバス

- スタイル: ショルダーバッグ

- ジッパー: ダブルジッパー

- ロゴ: LVロゴ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Louis

Vuitton

モノグラム

ショルダーバッグ