『90s 古着 NIKE ナイキ スウェット Y2K ブリーチ タイダイ 黒XL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 01時 24分に出品され05月09日 01時 24分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 全品、即購入okです！

High quality sweat



size: XL



肩幅 : 64㎝ 着丈 : 65㎝ 身幅 : 68㎝ 袖丈 : 51㎝



全て平置き採寸になります







color :黒 ブラック



お使いの端末、光の加減などで多少の色味が違って出る場合がございます。ご了承下さい。















状態



袖はカットされています



やや使用感はございます



普段古着を着られる方でしたら、まだまだお使い頂ける一枚かと思います。











他にも多数出品しています。



#KIKI＊古着 でご確認下さい。



#KIKI＊古着_スウェットパーカー









オーバーサイズ、ビッグシルエットが流行りなので、

女性の方でも着て頂けるアイテム







80s 90s スタイル のリバイバルから、人気急上昇US古着。



古着スタイルは勿論、 ストリートにおいても活躍してくれるアイテムかと思います。













中古品をご理解の上、ご購入、ご検討お願い致します^_^







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