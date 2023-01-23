『【未使用】AirPods4 第4世代 最終値下げ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 06時 31分に出品され03月03日 06時 31分に終了予定です。即決価格は11,694円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2024年10月20日に購入しましたが、使わなかった為出品させていただきました。動作確認のため開封しましたが、使用していません。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル