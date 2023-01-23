『韓国限定 ニューバランス IUピック ヴァイオレット グロッシーリボンバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 21時 49分に出品され03月13日 21時 49分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 韓国限定 ニューバランス 24時間以内発送✨

IU イチグム グロッシーリボン ダブルバック

新品、未使用



▼カラー

バイオレット

▼サイズ

横40

縦20

マチ17

→公式サイト参照



韓国の正規店にて購入しました☺︎

こちらは畳んで配送致します。



海外製品のため初期のほつれなどある場合があります。あらかじめご了承くださいませ。



カラー···パープル



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 韓国限定

ニューバランス

IUピック

ヴァイオレット

グロッシーリボンバッグ