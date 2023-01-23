『Soundcore Liberty 4 完全ワイヤレスイヤホン【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 02時 49分に出品され03月06日 02時 49分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 半年ほど使いました。正常に動作します。





【完全ワイヤレスの自由】

Soundcore Liberty 4は、完全ワイヤレスのデザインで、煩わしいケーブルから解放され、快適なリスニング体験を提供します。



【長時間の再生】

充電ケースを使用することで、最大28時間の再生が可能です。外出先でも安心して使用できます。



【防水性能】

IPX4等級の防水性能を備えており、汗や水しぶきから保護されています。運動中や雨の日でも安心して使用できます。



- ブランド: Soundcore

- モデル名: Liberty 4

- 付属品: 充電ケース

- 機能: 完全ワイヤレス

- 再生時間: 28時間

- 防水等級: IPX4



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンカー