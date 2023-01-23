『【新品備品付き】iRobot Roomba 892 ロボット掃除機【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 22時 51分に出品され03月17日 22時 51分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルンバ892です。



お写真5枚目の付属品は全て新品未使用です。



月1〜週1で使用しておりましたので、あまり頻度としては高くなかったと思います。

ペットなどもおりません。



製品の箱のまま出荷予定です。



【製品概要】

このiRobot Roomba 892は、効率的な自動掃除を実現するロボット掃除機です。特に、ペットの毛や微細なゴミを効果的に取り除く機能を備えています。



【付属品】

充電ドック、バッテリーが付属しており、すぐに使用開始できます。取扱説明書も含まれているため、操作も簡単です。



【デザイン】

黒と金色のスタイリッシュなデザインで、インテリアにもマッチします。機能には問題ありません。



- ブランド: iRobot

- モデル番号: Roomba 892

- 付属品: 取扱説明書、など

- 色: 黒と金色(カッパー、薄茶色) 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アイロボット