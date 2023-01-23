『【新品備品付き】iRobot Roomba 892 ロボット掃除機【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 22時 51分に出品され03月17日 22時 51分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アイロボット
東芝 TOSHIBA VC-CF30Rサイクロン掃除機 2020年製 レッド
¥ 10748
IRIS OHYAMA スティッククリーナー 自走式 SBD-G3P-W
¥ 9672
Panasonicサイクロン式掃除機 バッテリー付
¥ 10725
ルンバ コンボ j9+ ロボット掃除機 iRobot 水拭き combo ルンバ
¥ 54096
良品 HITACHI EP-NVG90 箱 説明書付
¥ 7020
Anker Eufy RoboVac G10 Hybrid ロボットクリーナー
¥ 9750
iRobot Roomba i2 ロボット掃除機本体
¥ 12675
Dyson ダイソン V10 Fluffy SV12 ブラック 【新品・未開封】
¥ 13806
niki様専用 ケルヒャー マルチクリーナーOC3
¥ 8970
コードレススティッククリーナー 軽量 吸引力 静音 水洗い可能 ダストボックス
¥ 8970
美品 Makita コードレス掃除機 カプセル式 標準25分稼働/軽量定番モデル
¥ 9984
iRobot Roomba 980
¥ 9750
HITACHI コードレス掃除機 PV-BL3J BT未使用近レベル 緑LED
¥ 11180
BISSELL MultiClean Spot&Stain カーペットクリーナー
¥ 14940
水拭き掃除機 スティッククリーナー 強力吸引 コードレス 乾湿両用 電動モップ
¥ 12792
東芝★VC-CLX350★2023年製★バッテリー新品と同等★7
¥ 10764
ロボット掃除機 青
¥ 7020
象印 ふとん乾燥機 RF-AB20-CA スマートドライ
¥ 9750
落札価格9750円
561 入札履歴
終了
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