『ダッフィフレンズ ハートウォーミングデイズ❤️トートバッグ美品ディズニーリゾート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 11時 03分に出品され03月30日 11時 03分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダッフィフレンズ ハートウォーミングデイズ❤️トートバッグ美品ディズニーリゾート



素材···キャンバス/コットン



特徴···マチあり



タイトル···ディズニーシリーズ



ディズニーシリーズ/キャラクター名···ダッフィー



アイテム/種類···バッグ



シリーズの中でも一番人気のお品です。



折りたたんだ状態で

よこ幅 45

たて 30（持ち手入らず）

まち 15



2〜3回使用していますが美品の方だと思います。

が、新品状態をご期待の方は

ご購入お控え下さいね。



たくさん入ります。

人気商品にて入手困難品かと思います。

宜しくお願い致します。



ディズニーリゾート

ダッフィフレンズ

トートバッグ

ディズニーシー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディズニー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ダッフィフレンズ ハートウォーミングデイズ❤️トートバッグ美品ディズニーリゾート