『【MM6 maison margiela】ジャパニーズバッグ チェーンショルダー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 19時 57分に出品され03月14日 19時 57分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MM6 maison margiela （エムエムシックス メゾンマルジェラ）のエレガントなホワイトが素敵な、人気モデル ジャパニーズバッグ チェーンショルダーバッグになります。



日本の伝統、折り紙にインスパイアされたジャパニーズバッグシリーズ。

アイコニックな三角形フォルムが特徴で、

バックにメゾンを象徴するストレートステッチが入っています。



縁のスナップボタンでバッグの形を変えることができます。



表面に、一部薄っすらとした汚れは見られますが、

まだご愛用頂けるお品物になります。



【ブランド】

MM6

maison margiela

エムエムシックス

メゾンマルジェラ



レディースバッグ

ジャパニーズバッグ

Japanese Bag

チェーンショルダーバッグ

ハンドバッグ



【購入元】

大手ネットショップ



【カラー】

ホワイト系 白



※お色に関しましては、お使いの端末の環境や主観などによって異なって見える可能性がございますので、

予めご承知の上、ご購入をお願い致します。



【サイズ】

縦 約36cm

横 約35.5cm

マチ 約1cm

チェーンの長さ 約90cm



【素材】

フェイクレザー



【状態】

BC

外側 薄汚れあり。

内部 やや使用感あり。



その他、特筆すべきダメージは見あたりません。

まだまだご愛用頂けるお品物になります。



ランク表

【S】新品タグ付き

【A】使用感の少ない美品

【B】若干の使用感がある一般的な中古品

【C】一部に傷汚れあり

それなりに使用感を感じる中古品

【D】傷汚れや使用感が多く見受けられる中古品



画像にてご確認下さい。



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カラー···ホワイト系

柄・デザイン···無地

素材···フェイクレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【MM6

maison

margiela】ジャパニーズバッグ チェーンショルダー