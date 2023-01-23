『【廃盤品】 MYSTERYRANCH INVADER インベーダー オレンジタグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 22時 35分に出品され03月17日 22時 35分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MYSTERYRANCH INVADER

ミステリーランチ インベーダー

メッセンジャーバッグ ボディバッグ

旧タグ オレンジタグ



状態 ： Used品

・フロントポケット内部、加水分解の為ベタつきが有ります。ご承知おきください。又、気になる方はご遠慮ください。



カラー ： ブラック



新品にて数年前に購入。他のバックと併用していたため、使用頻度は少なかったです。フラットポーチは付属しますが、スリングポケットは紛失しています。

フロントポケットの内側が加水分解の為ベタつきが有りますが、使用に問題はありませんでした。気になる方はご遠慮ください。

その他、目立つダメージはありませんが、経年劣化や通常使用による細かな擦り傷、金具部分のくすみ等の使用感はあります。

状態は写真を良くご確認の上、御理解・ご了承の上でご購入をお願い致します。



あくまでused品となります。中古品にご理解の無い方、完璧な商品をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。



商品本体のみ簡易包装にてコンパクトに梱包します。畳みジワはご容赦ください。



お写真はモニターを介しておりますので、実際の色と若干の誤差が生じる場合がございます。



出品するにあたりチェックをしておりますが、素人検品の為、見落としている汚れやシミ等のダメージが有る場合が御座います。

又、素人による自宅保管品になります。御理解・ご了承の上、ご購入をお願い致します。



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#FREAKSSTORE #フリークスストア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミステリーランチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【廃盤品】

MYSTERYRANCH

INVADER

インベーダー

オレンジタグ