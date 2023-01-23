『グッチ ショルダーバッグ GGプラス オールドグッチ フラップ クロスボディ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 17分に出品され03月26日 18時 17分に終了予定です。即決価格は12,340円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グッチ ショルダーバッグ GGプラス GGスプリーム インターロッキング フラップ クロスボディ ベージュ ブラウン ヴィンテージ



H0324E_10

■購入先 ブランド品買取店

■サイズ 横27cm 縦18cm 奥行7cm ショルダー107cm

■付属品 なし



PVC素材を使用したライトブラウンのショルダーバッグです。

フラップ式でマグネット開閉、斜めがけOKの使いやすさが魅力。ポケットが4箇所に分かれているので所持品の整理が楽にできます。



ヴィンテージ感のあるロゴプレートがアクセントになっています。



外装は目立つような傷やPVC生地の劣化もなく、良好なコンディションです。

内装は粉吹きやシミ、破れもございません。



このタイプでこれだけの美品はなかなか出回らないと思いますが、あくまでも中古品としてご理解いただき、ご購入ください。





カラー···ベージュ

グッチ/柄/詳細···グッチプラス

グッチ/バッグサイズ···スモール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ グッチ ショルダーバッグ GGプラス オールドグッチ フラップ クロスボディ