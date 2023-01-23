『CR114 20新作COACH キルティング タビー リップ プリント バッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 12時 04分に出品され04月20日 12時 04分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用

即購入OKです





★商品説明 ★



サイズと仕様

ブランドの確固たるクラフトマンシップで仕上げたショルダーバッグ

ナッパ レザー

内側にマグネット スナップ ポケット

外側にスリップ ポケット

プッシュロック開閉、レザー裏地付き

チェーン ストラップ、



型番CR114



.縦11cm x 横20cm x マチ7cm

. チェーン ストラップ、肩から本体までの長さ54.5cm

（肩掛け＆斜め掛けの2WAY仕様）

.iPhone 16 Pro Max（6.7インチ）まで収納可能

.重さ約420g



■付属品： 紙袋、保存袋など



最後まで読んでいただきありがとうございました♪（╹◡╹）♡。



☆アウトレット品とは試供品やサンプル品、生産過剰になった商品

シーズンオフ商品、使用に問題ない程度の色ムラ、アウトレット専用生産などのブティック品と比べると質感が劣る場合がございますが、正規品です。

アウトレット商品の特性をご理解の方のみご購入下さいませ。☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CR114

20新作COACH

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リップ

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