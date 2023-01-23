『美品 PORTER ポーター タンカー リュックサック デイバッグ ナイロン 紐【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 07時 04分に出品され03月11日 07時 04分に終了予定です。即決価格は12,545円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

PORTER ポーター タンカー リュックサック デイバッグ リュック デイパック ナイロン ブラック オレンジ 紐





○サイズ

縦 約38cm

横 約32cm

マチ 約13cm





〇カラー

ブラック オレンジ 黒





〇素材

ナイロン





〇状態

全体的に状態の良い美品です◎

※画像をご確認の上ご判断ください。







〇購入した場所

ブランドリユース店







ご購入前にプロフィールをご確認ください.*・゜ .゜・*.



カラー···ブラック



モデル名···タンカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品

PORTER

ポーター

タンカー

リュックサック

デイバッグ

ナイロン

紐