『Celine Macadam One Shoulder Bag Beige【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 21時 42分に出品され04月16日 21時 42分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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《状態》 A



金具色落ち

少し角スレ

内側ヨゴレ

その他目立った傷や汚れなどはなくまだまだご使用いただけます^ ^

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●サイズ(cm表記)

タテ25

ヨコ30

マチ8.5

持ち手高さ24



※ショルダーストラップ=ストラップ付け根から付け根全長



数mmの誤差がある場合がございますが

1商品毎に丁寧に採寸しておりますので、

ご安心下さい(^^)





●ブランド

CELINE セリーヌ



●特徴

Vintage Celine 90sクラシカルなマカダム総柄のワンショルダーバッグです。

肩掛け レザートリム ターンロック



●カラー

ブラウン ベージュ



●素材

PVC レザー 革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Celine

Macadam

One

Shoulder

Bag

Beige